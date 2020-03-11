Брифинг Захаровой состоится без журналистов на фоне коронавируса
Очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой состоится 12 марта без участия журналистов, он будет проходить в формате телеконференции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое решение было принято в связи с мерами по профилактике распространения COVID-19 и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о переводе мероприятий в теле-формат.
«12 марта с.г. в 15.00 ... представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что журналисты будут информированы по техническим аспектам направления вопросов.
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