Брифинг Захаровой состоится без журналистов на фоне коронавируса

Очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой состоится 12 марта без участия журналистов, он будет проходить в формате телеконференции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято в связи с мерами по профилактике распространения COVID-19 и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о переводе мероприятий в теле-формат.

«12 марта с.г. в 15.00 ... представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что журналисты будут информированы по техническим аспектам направления вопросов.

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