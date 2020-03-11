Россия будет защищать права задержанного в США россинина

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия предоставит защиту юридических прав задержанному в Нью-Йорке по подозрению в продаже персональных данных россиянину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Косачев отметил, что необходимо потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах задержания Фирсова (имя не уточняется).

«Судя по источнику («документы в судебной базе»), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании», — сказал сенатор.

Кроме того, он отметил, что нужно добиваться личной встречи с гражданином РФ и предоставления ему адвокатской помощи.

По его словам, в таких условиях соответствующие российские структуры обязаны защитить юридические права россиянина.

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