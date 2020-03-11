В Москве в среду ожидается до +10°С

В Москве в среду, 11 марта, ожидается облачная погода, а также местами небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от +8°С до +10°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +2°С — +4°С, порывы ветра усилятся до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Синоптики также предупредили о тумане в некоторых районах столицы утром.

Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.