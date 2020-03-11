Мобильные пункты переписи населения могут появиться в России

В России разрабатывают проект о внедрении мобильных пунктов переписи населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Росстата Павел Смелов.

Он отметил, что мобильные пункты позволят пройти перепись тем категориям граждан, которые не имеют возможность личной встречи с представителями ведомства из-за недостатка времени.

Замглавы Росстата добавил, что такая инициатива была выдвинута с опорой на опыт Белоруссии, где таким способом в 2019 году воспользовались 28% граждан.

«Консультации волонтеров помогут тем, кто пока еще не на «ты» с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала «Госуслуги»», — заключил Смелов.

По его словам, на вопросы в переписных листах у гражданина уйдет от 20 до 30 минут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сборка устройств для переписи населения РФ задерживается из-за карантина на фабриках Китая