Первые случаи коронавируса зафиксировали в Боливии
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В Боливии зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается в Twitter минздрава страны.
Уточняется, что в стране были выявлены два первых случая заболевания.
«Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус», — сказано в публикации.
О состоянии здоровья больных не уточняется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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