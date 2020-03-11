Первые случаи коронавируса зафиксировали в Боливии

В Боливии зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается в Twitter минздрава страны.

Уточняется, что в стране были выявлены два первых случая заболевания.

«Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус», — сказано в публикации.

О состоянии здоровья больных не уточняется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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