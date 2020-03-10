Число жертв коронавируса за сутки превысило 200 человек

За минувшие сутки более 200 человек скончались после заражения коронавирусом нового типа, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Число зараженных в мире за 10 марта увеличилось на 4125 человек, подтверждены 206 новых случаев летального исхода, говорится в отчете.

Последними об обнаружении случаев заражения сообщили пять стран: Бруней, Монголия, Кипр, Гернси и Панама.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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