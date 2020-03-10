В ВМО сравнили последствия от коронавируса и климатических изменений

Общее численность пострадавших от климатических изменений в мире выше, чем от коронавируса нового типа. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас, передает ТАСС.

Согласно оценкам организации, в 2019 году около 220 млн людей пострадали из-за повышения температуры воздуха, хотя еще в 2011 году число пострадавших от жары в России составило 15 тыс. человек.

«Эти цифры гораздо выше, чем число пострадавших от коронавируса»,— сказал Таалас.

Также он напомнил о пожарах в Сибири, Австралии и Канаде, в результате чего пострадали люди, животные. По его мнению, до эпидемии коронавирусом главной угрозой для мировой экономики были последствия глобального потепления: засуха, нехватка воды и т.д.

«В краткосрочной перспективе негативный эффект от коронавируса может быть больше, но вы увидите, что последствия климатических изменений более долгосрочны»,— резюмировал Таалас.

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