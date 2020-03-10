Число погибших от коронавируса в Италии выросло до 631

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Италии увеличилось число инфицированных коронавирусом и погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его данным, в общее число заболевших в стране возросло до 8514 человек. При этом число жертв увеличилось с 463 до 631.

Всего в мире инфицированы COVID-19 свыше 116 тыс. человек, выздоровели — 64 726, а погибли — 4 084.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ограничения на передвижения в связи с распространением коронавируса теперь вводятся на всей территории страны.

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