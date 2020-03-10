Найденные под Рязанью останки могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»*

Найденные в Рязанской области женские останки могут принадлежать пропавшей без вести Екатерине Левченко, которая является знакомой участников террористической организации «Сеть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе СУ СК по Пензенской области.

Женские останки были найдены вощле деревни Лопухи в Рязанской области. По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, погибшей может быть жительница Пензы Екатерина Левченко, которая пропала в 2017 году, добавили в СУ СК.

Впервые СК сообщил о трупе человека в лесном массиве вблизи деревни 4 марта. Отмечается, что скелетированные останки были присыпаны землей.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети»*. Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

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