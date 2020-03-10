Курсирование поездов между Россией и Монголией остановлено из-за коронавируса

Курсирование пассажирских поездов между Москвой и Улан-Батором приостановлено с 10 марта 2020 года на неустановленный срок из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Монгольская сторона обратилась с просьбой о приостановке сообщения с целью предотвратить проникновение вируса на территорию Монголии, говорится в заявлении. Отмечается, что билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов.

В России на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 115 тысяч человек, умерли — 4070 человек.

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