В Иркутске посетительница разгромила аптеку

В Иркутске полиция начала проверку после того, как женщина устроила погром в аптеке, пишет ГУМВД по Иркутской области.

«По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Иркутске женщина ворвалась в аптеку и потребовала вернуть ей деньги. Получив отказ, она сломала прилавок и ударила фармацевта.

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