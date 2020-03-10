В Иркутске посетительница разгромила аптеку
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В Иркутске полиция начала проверку после того, как женщина устроила погром в аптеке, пишет ГУМВД по Иркутской области.
«По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Иркутске женщина ворвалась в аптеку и потребовала вернуть ей деньги. Получив отказ, она сломала прилавок и ударила фармацевта.
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