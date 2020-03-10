Роспотребнадзор призвал не пользоваться общественным транспортом в час пик

Роспотребнадзор призвал россиян по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы наибольшей загруженности из-за распространения коронавируса, следует из сообщения с сайта ведомства.

Рекомендации касаются любых общественных мест: торговых центров, спортивных мероприятий, транспорта.

Ведомство советует пользоваться одноразовыми масками, меняя их каждые два-три часа, избегать людей с видимыми признаками ОРВИ и ограничить рукопожатия и тесные объятия при встречах. Также необходимо дезинфицировать гаджеты.

Роспотребнадзор рекомендует при первых подозрениях на коронавирус обращаться за медицинской помощью.

В России вирусом заразились 20 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 113 тысяч, скончались около четырех тысяч человек.

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