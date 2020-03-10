Врачи из Сингапура выявили новые симптомы коронавируса

Врачи из Сингапура обнаружили, что у коронавируса могут быть симптомы, схожие с лихорадкой денге, следует из исследования, опубликованного в журнале Lancet.

Исследователи пишут, что у некоторых пациентов с лихорадкой денге после безрезультатного лечения был выявлен коронавирус. Тесты оказались положительными несмотря на отсутствие симптомов.

Медики призывают коллег внимательно подходить к диагностике.

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