Вильфанд предсказал Таймыру фантастические погодные изменения
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Таймыре ожидаются резкие перепады температуры в 30°С, пишет РИА «Новости».
«На Таймыре было --4-8°С в субботу, а во вторник максимальные значения там будут --20-24°С, а минимальные около --32°С. Такие резкие изменения, а к субботе опять будет --4-7°С градусов», — сказал метеоролог .
Вильфанд назвал такие изменения «фантастическими».
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