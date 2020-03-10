Вильфанд предсказал Таймыру фантастические погодные изменения

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Таймыре ожидаются резкие перепады температуры в 30°С, пишет РИА «Новости».

«На Таймыре было --4-8°С в субботу, а во вторник максимальные значения там будут --20-24°С, а минимальные около --32°С. Такие резкие изменения, а к субботе опять будет --4-7°С градусов», — сказал метеоролог .

Вильфанд назвал такие изменения «фантастическими».

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