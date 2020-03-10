Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек
Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18. Об этом сообщает Twitter издания People's Daily, ссылаясь на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
По имеющейся информации, к утру вторника, 10 марта, спасатели смогли найти и вытащить из-под обломков упавшего здания 59 человек, 16 из которых были уже мертвыми. Также еще двое пострадавших затем скончались в больнице.
Как стало известно, сейчас 12 человек по-прежнему находятся под завалами.
Ранее сообщалось, что отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По данным местных властей, в здании во время обрушения находились около 70 человек.
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