В Италии запретили все массовые мероприятия и порекомендовали находиться дома

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране введен запрет на все массовые мероприятия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как стало известно, в стране закрываются школы, университеты, а также прекращен национальный футбольный чемпионат.

«Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как «я остаюсь дома», — сказал Конте.

Ранее в связи с коронавирусом на всей территории Италии ввели ограничения на передвижения.