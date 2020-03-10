В Италии запретили все массовые мероприятия и порекомендовали находиться дома
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране введен запрет на все массовые мероприятия. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Как стало известно, в стране закрываются школы, университеты, а также прекращен национальный футбольный чемпионат.
«Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как «я остаюсь дома», — сказал Конте.
Ранее в связи с коронавирусом на всей территории Италии ввели ограничения на передвижения.