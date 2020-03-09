В Китае от коронавируса излечились 70% заболевших

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о тенденции к излечению новым типом коронавируса COVID-2019 в Китае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что 70% инфицированных были выписаны из больниц.

Он также добавил, что из 80 тыс. зафиксированных случаев заболевания коронавирусом излечились свыше 58,6 тыс. китайцев.

Гебрейесус подчеркнул, что статистика смертности показывает, что вероятность летального исхода 20% выше у людей старше 80 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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