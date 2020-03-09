Член конгресса США ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Член конгресса США республиканец Даг Коллинз принял решение отправиться на карантин после контакта с зараженным коронавирусом нового типа на конференции консервативных политических движений (CPAC). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Конгрессмен заявил, что организаторы конференции обнаружили его фотографию с носителем вируса. После этого, несмотря на отсутствие симптомов, Коллинз самостоятельно отправился на карантин.

Ранее сообщалось, что коронавирус нового типа был диагностирован у посетителя конференции консервативных политических движений, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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