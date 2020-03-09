Все страны Евросоюза заражены коронавирусом

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

До этого Кипр оставался последней страной в ЕС, где еще не были установлены случаи заражения.

На данный момент на Кипре находятся два заболевших коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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