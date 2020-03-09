О росте угрозы пандемии коронавируса рассказал гендиректор ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал об усилении угрозы пандемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такая тенденция связана с ростом количества зараженных стран.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной», — заключил Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что эта пандемия, которую будет можно держать под контролем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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