Департамент ветеринарии Якутии объяснил убийство животных в пункте передержки

Животные, содержащиеся в пункте передержки в Якутии, подверглись эвтаназии из-за опасности бешенства, сообщается на сайте департамента ветеринарии республики.

На территории пункта находились два контейнера с телами животных, говорится в сообщении. Отмечается, что в ранее вскрытом зоозащитниками контейнере находилось около 100 трупов животных, которые погибли из-за болезней или в результате наезда автомобилей, а также животных, усыпленных по согласию хозяев.

Еще 153 собаки и 48 кошек усыпили из-за контакта с бешеной собакой, их подвергли эвтаназии для ликвидации возможного очага заражения.

9 марта зоозащитники нашли около сотни трупов кошек и собак на территории пункта передержки в Якутии. По словам волонтеров, работники пункта передержки заявили, что они выполняли приказ департамента ветеринарии.

Ранее сообщалось, что низкие температуры в Якутии и других регионах России стали причиной массовой гибели собак и кошек в приютах с открытыми вольерами.

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