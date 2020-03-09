Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность

Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с позицией Пулатова, он не несет никакой ответственности за крушение самолета и последствия этой трагедии, отметила представитель защиты.

Пулатов является единственным обвиняемым, чьи адвокаты присутствуют на заседании, остальные фигуранты дела в суде не представлены и их позиция не озвучивается.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обвиняемые по делу о крушении MH17 не пришли на слушания в нидерландский суд

— Суд по делу о крушении MH17 прервали через полчаса после начала

— Адвокат рассказала о сроках судебного процесса по делу МН17