Подросток выпал из окна на северо-западе Москвы

В Москве подросток выпал из окна квартиры, расположенной на северо-западе. Об этом сообщает РЕН.

Согласно опубликованным данным, 15-летний подросток выпал из окна 16 этажа.

Уточняется, что дом расположен на Новотушинской улице. Школьник скончался на месте в результате полученных травм.

Правоохранительные органы инициировали проверку. По данным СМИ, подросток является сыном высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры.

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