Подросток выпал из окна на северо-западе Москвы
close
В Москве подросток выпал из окна квартиры, расположенной на северо-западе. Об этом сообщает РЕН.
Согласно опубликованным данным, 15-летний подросток выпал из окна 16 этажа.
Уточняется, что дом расположен на Новотушинской улице. Школьник скончался на месте в результате полученных травм.
Правоохранительные органы инициировали проверку. По данным СМИ, подросток является сыном высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге после падения с 20 этажа насмерть разбился ребенок
— В Москве студентка разбилась, выпав из окна общежития