У посетившей Швейцарию жительницы Подмосковья нашли коронавирус

Медики подтвердили, что жительница Подмосковья, посетившая Цюрих, заразилась коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что уже установлен круг лиц, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили на карантин и у них взяли анализы.

«Заболевание протекает в легкой форме»,— рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца. Общее число зараженных вирусом в мире превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 823 человека, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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