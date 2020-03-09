У посетившей Швейцарию жительницы Подмосковья нашли коронавирус
Медики подтвердили, что жительница Подмосковья, посетившая Цюрих, заразилась коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве здравоохранения региона.
В ведомстве отметили, что уже установлен круг лиц, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили на карантин и у них взяли анализы.
«Заболевание протекает в легкой форме»,— рассказали в министерстве.
Ранее стало известно, что в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца. Общее число зараженных вирусом в мире превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 823 человека, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.
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