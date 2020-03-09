Еще три человека заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве выявили еще три заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией.

Как рассказали в штабе, все трое заболевших посещали Италию в последние две недели. На данный момент они находятся в Москве под присмотром врачей. Также уже определены все контактировавшие с ними лица, в ближайшее время их поместят под медицинское наблюдение.

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца. Общее число зараженных вирусом в мире превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 823 человека, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом россиянин.

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