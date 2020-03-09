Коронавирус нашли у россиянина в ОАЭ

У гражданина России, находящегося в Объединенных Арабских Эмиратов, выявили коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

Согласно последним данным, в понедельник, 9 марта, в ОАЭ обнаружили 14 новых случаях заболевания коронавирусом. Среди заразившихся четыре жителя ОАЭ, три итальянца, по два гражданина Бангладеша и Непала, а также один россиянин, сириец и индиец.

Таким образом, общее число инфицированных в стране составляет 59 человек.

По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 823 человека, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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