Глава службы по кризисным ситуациям Ирана заражен COVID-19

Глава службы по кризисным ситуациям Ирана Исмаил Наджар заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя организации Али Бахтияри.

Как отмечается, Наджар обратился за медицинской помощью на прошлой недели. Результаты четырех тестов подтвердили у него наличие вируса.

Мужчина был госпитализирован, но благодаря хорошему самочувствию его выписали и поместили на карантин.

Ранее сообщалось, что в Иране коронавирусом заразились 7161 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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