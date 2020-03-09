Рейс Ростов-на-Дону — Москва вернулся в аэропорт из-за датчика неисправности
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Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс».
Известно, что пассажирский лайнер вылетел около 11.00 из столичного аэропорта Шереметьево.
Экипаж принял решение о возвращении в исходную позицию после срабатывания датчика, примерно 1,5 часа вырабатывалось топливо для посадки.
Самолет сел благополучно, никто не пострадал.
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