Рейс Ростов-на-Дону — Москва вернулся в аэропорт из-за датчика неисправности

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что пассажирский лайнер вылетел около 11.00 из столичного аэропорта Шереметьево.

Экипаж принял решение о возвращении в исходную позицию после срабатывания датчика, примерно 1,5 часа вырабатывалось топливо для посадки.

Самолет сел благополучно, никто не пострадал.

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