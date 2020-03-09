Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заражен коронавирусом
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Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом. Об этом сообщает на сайте Североатлантического альянса.
Как отмечается, у мужчины обнаружили Covid-2019 после его визита в Италию.
В настоящее время сотрудник находится дома. Все, кто мог с ним контактировать, также помещены на домашний карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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