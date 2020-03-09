Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 7382 человек

Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 7382. Об этом сообщает сайт организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

По данным ведомства, число умерших от инфекции возросло до 51.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3820 человек.

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