Неизвестный устроил стрельбу в парижской мечети

Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа, в результате чего был ранен один человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в местной полиции.

По данным источников, вооруженный мужчина, на котором был защитный шлем, проник во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы Франции и ранил другого человека, после чего скрылся на скутере.

Как стало известно, пострадавший получил серьезные ранения.

В данный момент местонахождение стрелка не установлено.

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