На всем западном побережье США объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье, 8 марта, это же сделали власти штата Орегон. Об этом сообщает телеканал 12abc со ссылкой губернатора штата Кейт Браун.

По ее словам, такой режим продлится в Орегоне в течение 60 дней. Ранее в этом штате было было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, семь из которых являются предположительными. .

До этого аналогичные меры были предприняты властями штатов Вашингтон и Калифорния.

Тперь режим ЧС введен во всех трех штатах на западном побережье США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3650 человек.

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