Массовая перестрелка байкеров произошла в США

В США на территории парковки произошла массовая перестрелка с участием байкеров. Об этом сообщает портал Cleveland.com.

Инцидент произошел в штате Огайо, город Кливленд.

По предварительным данным, между представителями нескольких байкерских группировок завязалась ссора в клубе, в ходе которой часть людей была выставлена на улицу. Через некоторое время они вернулись и открыли огонь.

В результате погиб 48-летней мужчина, еще 17 человек госпитализированы с ранениями. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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