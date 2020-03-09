Массовая перестрелка байкеров произошла в США
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В США на территории парковки произошла массовая перестрелка с участием байкеров. Об этом сообщает портал Cleveland.com.
Инцидент произошел в штате Огайо, город Кливленд.
По предварительным данным, между представителями нескольких байкерских группировок завязалась ссора в клубе, в ходе которой часть людей была выставлена на улицу. Через некоторое время они вернулись и открыли огонь.
В результате погиб 48-летней мужчина, еще 17 человек госпитализированы с ранениями. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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