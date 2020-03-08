В Латвии подтвержден третий случай заражения коронавирусом

В Латвии третий человек заболел коронавирусом, сообщает агентство BNS со ссылкой на минздрав страны.

Заболел родственник женщины, у которой диагноз подтвердился раньше. Оба недавно вернулись из Италии. Все пассажиры и члены экипажа, летевшие с ними в одном самолете, находятся на домашнем карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зараженный коронавирусом японец специально заражал людей в барах

— В Швейцарии подтверждена вторая смерть от коронавируса

— В Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса