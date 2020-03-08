В Латвии подтвержден третий случай заражения коронавирусом
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В Латвии третий человек заболел коронавирусом, сообщает агентство BNS со ссылкой на минздрав страны.
Заболел родственник женщины, у которой диагноз подтвердился раньше. Оба недавно вернулись из Италии. Все пассажиры и члены экипажа, летевшие с ними в одном самолете, находятся на домашнем карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.
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