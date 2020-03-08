Число зараженных коронавирусом в Италии составило свыше 7,3 тысячи

Число людей, которые заразились новым типом коронавируса COVID-2019 в Италии превысило отметку в 7,3 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие данные предоставила служба национальной обороны.

Так за сутки было зафиксировано 1,5 тысяч случаев заражения. Кроме того, число жертв возросло на 133 и составило 366 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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