Под Владимиром многоквартирный дом сгорел из-за ребенка, поджегшего игрушку
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Сотрудники МЧС установили, что в селе Тынцы Камешковского района пожар произошел по вине ребенка, поджегшего игрушку, передает РЕН.
Возгорание произошло вечером 7 марта в многоквартирном доме. Огонь тушили 13 пожарных и четыре автомобиля.
Двое детей, проживавших в сгоревшем доме, сейчас находятся в социальном приюте.
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