Под Владимиром многоквартирный дом сгорел из-за ребенка, поджегшего игрушку

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На месте пожара в боксерской школе в подмосковных Химках, 6 марта 2020 года На месте пожара в боксерской школе в подмосковных Химках, 6 марта 2020 года
На месте пожара в боксерской школе в подмосковных Химках, 6 марта 2020 года
Кристина Камских/tipkhimki/vk.com

Сотрудники МЧС установили, что в селе Тынцы Камешковского района пожар произошел по вине ребенка, поджегшего игрушку, передает РЕН.

Возгорание произошло вечером 7 марта в многоквартирном доме. Огонь тушили 13 пожарных и четыре автомобиля.

Двое детей, проживавших в сгоревшем доме, сейчас находятся в социальном приюте.

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