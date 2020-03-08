Под Владимиром многоквартирный дом сгорел из-за ребенка, поджегшего игрушку

Сотрудники МЧС установили, что в селе Тынцы Камешковского района пожар произошел по вине ребенка, поджегшего игрушку, передает РЕН.

Возгорание произошло вечером 7 марта в многоквартирном доме. Огонь тушили 13 пожарных и четыре автомобиля.

Двое детей, проживавших в сгоревшем доме, сейчас находятся в социальном приюте.

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