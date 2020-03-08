Число зараженных коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на треть
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В Нидерландах уже 265 человек заразились коронавирусом, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
7 марта сообщалось о 188 случаях заболевания. Таким образом, количество за сутки увеличилось на треть.
Известно о трех смертях от коронавируса в Нидерландах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.
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