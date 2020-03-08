Самоизоляция на две недели требуется прибывшим из семи стран россиянам

Обязательная самоизоляция из-за коронавируса требуется россиянам, вернувшимся в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативны штаб.

«Обязательная самоизоляция на 14 дней на сегодняшний день необходима только для прибывших из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании», — сказали в штабе.

Сообщается, что этот список может быть расширен.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О введении режима повышенной готовности». Среди перечисленных мер самоизоляция вернувшихся россиян, требование к работодателям измерять температуру сотрудникам, обязательное измерение температуры в школах и детских садах, помощь заболевшим на дому и прочие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.

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