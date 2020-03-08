Под Новгородом жительница нашла больше 700 снарядов времен войны на прогулке с собакой

Жительница новгородского поселка Демянск, гуляя с собакой, нашла немецкий склад со времен Второй мировой войны, где находились 736 боеприпасов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Женщина случайно наткнулась на склад в лесу примерно в трехстах метрах от поселка. Там были артиллерийские снаряды, минометные и противотанковые мины», — сказали в пресс-службе.

Саперы увезли снаряды на специальную площадку и уничтожили их.

В МЧС отметили, что в Новгородской области редко находят крупные склады с боеприпасами.

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