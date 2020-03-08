Голикова считает раздутой панику из-за коронавируса

Заявления о сильном ухудшении ситуации с коронавирусом в России являются «абсолютно раздутой историей», заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

В России приняты жесткие меры, ведется слаженная работа по недопущению распространения вируса, отметила Голикова.

По последним данным, на территории России зафиксировано 17 случаев коронавирусной инфекции нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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