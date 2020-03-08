Ни одного случая коронавируса за сутки не обнаружено в Китае вне Хубэя

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа за сутки не зафиксировано на территории Китая вне провинции Хубэй, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Все три случая заражения, выявленные в Китайской Народной Республике (КНР) за сутки, оказались «ввезены из-за границы», отметил представитель комитета. Таким образом, в Китае впервые не зафиксировано ни одного нового заболевшего за пределами Хубэя.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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