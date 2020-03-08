Роспотребназор сообщает об отсутствии новых случаев коронавируса в России

Новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По последней информации, на территории России зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции нового типа: два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии и 11 – у граждан России, вернувшихся из Италии, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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