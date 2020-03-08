Адвокат рассказала о сроках судебного процесса по делу МН17

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 может занять полгода, заявила адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с официальным расписанием, заседания запланированы до осени 2020 года, отметила представитель защиты. Она объяснила длительность процесса сложностью обвинения и большим объемом материалов.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела в Нидерландах начнется 9 марта.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд перед процессом по МН17

— Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

— Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по делу МН17