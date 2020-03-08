Врач предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что вегетарианцы весной могут столкнуться с проблемой авитаминоза в России, передает РИА «Новости».

Как пояснил врач с недостатком определенных витаминов в организме в большинстве случаев сталкиваются те люди, которые целенаправленно ограничивает себя в еде.

«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом», – рассказал врач.

Он рассказал, что от нехватки витаминов могут развиться различные заболевания вплоть до малокровия.

Помощь диетолога может понадобиться и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду, отметил Болибок.