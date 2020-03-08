Требования для открытия дел за наркосбыт могут ужесточить

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий ужесточение требований для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков, соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.

В проекте предлагается внести изменения в статью Уголовно-процессуального кодекса России «Возбуждение уголовного дела публичного обвинения». В соответствии с предложенными дополнениями, дела за сбыт наркотиков можно будет возбуждать лишь при наличии информации и виде, массе и наименовании вещества.

Кроме того, требуются «достаточные доказательства» передачи наркотиков другим лицам.

В пояснительной записке указано, что принятие данного законопроекта повысит требовательность к правоохранительным органам и позволить снизить коррупционные риски.

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