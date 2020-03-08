Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Болгарии

Зафиксированы два первых случая заражения нового коронавирусом в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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