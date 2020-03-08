Силовики никого не обнаружили после штурма квартиры в Петербурге

Бойцы спецназа проникли в квартиру в Колпинском районе Петербурга, возле которой до этого был обнаружен труп подростка, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в жилье никого не было.

«Владелец квартиры уже едет на место», — уведомили в правоохранительных органах.

Также сообщается, что данная квартира принадлежит судье Третьего кассационного суда

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