Силовики никого не обнаружили после штурма квартиры в Петербурге
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Бойцы спецназа проникли в квартиру в Колпинском районе Петербурга, возле которой до этого был обнаружен труп подростка, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, в жилье никого не было.
«Владелец квартиры уже едет на место», — уведомили в правоохранительных органах.
Также сообщается, что данная квартира принадлежит судье Третьего кассационного суда
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