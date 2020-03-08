Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Обращение российского лидера было продемонстрировано в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, женщинам всегда удается «оставаться очаровательными, красивыми и женственными».

Глава государства отметил, что они «каким-то непостижимым образом» успевают «беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе».

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал Путин.

Он также пожелал всем российским женщинам счастья, любви, здоровья и радости.