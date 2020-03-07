В Молдавии зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом диагностирован в Молдавии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты страны.

Вирус обнаружен у 48-летней женщины, прилетевшей из Болоньи в Кишинев.

Как сообщает министерство, больную госпитализировали в тяжелом состоянии с температурой, кашлем и острой дыхательной недостаточностью. Женщина находится в повышенной группе риска из-за сахарного диабета, ожирения и гипертонии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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