Число зараженных коронавирусом в Греции превысило 60

В Греции уже 66 человек заражены коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

7 марта объявлено о 21 новом случае заражения.

Все 66 заболевших — греки. Из них 51 человек заразился после поездки в Израиль и Египет. Один человек госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, 22 находятся в клиниках, 43 пациента остаются дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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